Transfert d’Antoine Dupont : La décision est prise ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement engagé jusqu'en 2027 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont va devoir prendre une décision majeure pour la suite de sa carrière alors que les États-Unis lui tendent déjà les bras pour un nouveau challenge à l'autre bout du Monde. Mais la tendance semble déjà très claire pour la star du XV de France, bien partie pour prolonger jusqu'en 2031 avec Toulouse.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, en plein Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a donc vu sa carrière stoppée temporairement. Le demi de mêlée des Bleus et du Stade Toulousain ne reprendra pas la compétition avant le mois de novembre prochain, mais en attendant, il a de quoi s'occuper entre vie personnelle et projets professionnels en tout genre. Dupont est notamment devenu actionnaire au sein du club américain du Rugby Football Club Los Angeles, ce qui lui ouvre une nouvelle porte pour la suite de sa carrière.

Dupont bientôt aux USA ? Pete Sickle, PDG du Rugby Football Club Los Angeles, a récemment tendu la main à Antoine Dupont pour un transfert de l'autre côté de l'Atlantique, dans l’émission The Rugby Netmork : « Il ne faut jamais dire jamais. Quand le moment sera venu pour Antoine, je serai le premier à partager la bonne nouvelle. Mais pour l’instant, il lui reste beaucoup de grandes choses à accomplir en France, au Tournoi des Six Nations, en tests internationaux, et avec la Coupe du monde qui arrive en 2027. Qui sait ce qui se passera après ? », a-t-il confié. Mais de son côté, Antoine Dupont semble avoir d'autres projets...