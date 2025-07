La vie à la Antoine Dupont, «c’est parfois plus compliqué»

Axel Cornic

Tous les yeux sont tournés vers Antoine Dupont, l’immense star du rugby français et mondial, qui s’est malheureusement blessé le 8 mars dernier. Mais on peut compter sur d’autres grands talents en Top 14 comme au XV de France, avec un certain Louis Bielle-Biarrey qui cartonne depuis quelques années, sur comme en dehors des terrains.

Certains assurent que le rugby tricolore traverse son âge d’or. Si le titre mondial échappe toujours au XV de France, les plus grands talents de la planète viennent de chez nous ou d’où moins, souhaitent évoluer en Top 14. Mais certaines étoiles brillent un peu plus que les autres...

Le phénomène LBB C’est le cas de Louis Bielle-Biarrey, qui est la véritable révélation des deux dernières années. Surprise de Fabien Galthié lors de la Coupe du monde 2023, l’ailier n’a cessé de progresser et surtout d’impressionner avec des essais à la pelle. Et c’est également le cas avec son club de l’Union Bordeaux-Bègles, avec qui il a remporté la Champions Cup cette saison à seulement 22 ans. Mais lui et ses coéquipiers ont buté sur le Stade Toulousain, lors de la finale du Top 14 (39-33).