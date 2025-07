«Fun et explosif», Antoine Dupont s’est régalé !

Grièvement blessé au genou en mars dernier, Antoine Dupont est toujours en pleine rééducation et forcément, le demi de mêlée du Stade Toulousain n’a pas pu être du voyage en Nouvelle-Zélande pour la tournée estivale du XV de France. Ça n’empêche toutefois pas la star du rugby français de se régaler et voilà que ce mercredi, Antoine Dupont a notamment passer du bon temps devant le nouveau film Superman.

Qu’a donc pensé Antoine Dupont du film Superman ? Visiblement, le joueur du Stade Toulousain s’est régalé, lui qui a notamment confié : « J’ai vu le Superman au cinéma. Le film Superman, c’est fun, explosif et mignon. Superman, c’est avant tout je dirais les valeurs humaines qu’il essaye de véhiculer, d’être un humain qui a des sensations, des sentiments, qui se trompent, mais qui essaye de faire les bons choix et d’être le meilleur possible au quotidien ».

Une blessure qui va lui profiter pour l’avenir ?

En pleine convalescence, Antoine Dupont prend donc du bon temps. D’ailleurs, sa terrible blessure pourrait n’être au final qu’un mal pour un bien afin de jouer plus longtemps. C’est notamment ce qu’avait expliqué Dan Carter, légende de la Nouvelle-Zélande : « Quand je regarde ma carrière, j’ai disputé quatre Coupes du monde et joué jusqu’à l’âge de 38 ans. Et quand je regarde en arrière – c’est terrible à dire – mais je crois que cette longévité a été possible grâce à mes blessures. C’est fou mais ce sont lors de ces périodes de convalescence que l’on peut vraiment se régénérer mentalement et physiquement. Cela permet aussi de travailler autrement, de résoudre des petits déséquilibres corporels bref, de prendre un nouveau départ. C’est aussi l’occasion de se servir de cette frustration. Je suis sûr qu’Antoine a assisté à toutes les victoires de son équipe, celles du XV de France lors du dernier Tournoi et que cela a dû générer beaucoup de frustration en lui. Il doit s’en servir comme d’un carburant pour revenir plus fort. Donc c’est dur pour lui à court terme, mais je pense que sur le long terme cette convalescence lui sera profitable ».