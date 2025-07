Ntamack et Dupont avec deux grands noms, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Fraîchement auréolé d'un nouveau titre de champion de France, le Stade Toulousain est déjà tourné vers le prochain exercice. Dans cette optique, les Rouge-et-Noir ont annoncé la signature de deux internationaux français à savoir Teddy Thomas et Georges-Henri Colombe. Ils viennent donc renforcer un effectif déjà bien garni pour épauler notamment Antoine Dupont et Romain Ntamack.

Après une saison très agitée, marquée par la grave blessure d'Antoine Dupont, l'élimination en demi-finale de la Champions Cup et le titre arraché en finale du Top 14, le Stade Toulousain est déjà tourné vers l'avenir. En effet, après le retour de prêt du pilier Paul Mallez, les Rouget et Noir ont officialisé la signature de deux internationaux français qui évoluaient à La Rochelle la saison dernière : Teddy Thomas (31 ans, 28 sélections, ailier) et Georges-Henri Colombe (27 ans, 9 sélections, pilier droit). Des renforts de poids au sein d'un effectif déjà bien fourni avec Romain Ntamack et Antoine Dupont notamment.

Le Stade Toulousain lance son mercato Par le biais d'un communiqué, le Stade Toulousain a donné plus de précisions. « Georges-Henri, Joueur Issu de la Filière Formation, a débuté le rugby à Nanterre avant de rejoindre le Racing 92 où il a évolué pendant de nombreuses saisons. Également passé par Nevers au cours de sa formation, le pilier droit international avait rejoint le Stade Rochelais en 2022.Avec un physique impressionnant et une technique balle en main qui l'est tout autant, Georges-Henri s'intègre parfaitement dans le jeu à la toulousaine et portera les couleurs rouge et noire jusqu'en 2029 ! », peut-on lire dans un premier temps au sujet de Georges-Henri Colombe.