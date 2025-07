Antoine Dupont : Menace annoncée à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme le meilleur joueur de la planète malgré sa blessure longue durée qui l'a éloigné des terrains depuis quatre mois, Antoine Dupont semble avoir de la concurrence à l'étranger. Jamison Gibson-Park, le demi de mêlée de Leinster et de la sélection irlandaise, se positionne comme une concurrent sérieux pour Dupont selon l'entraîneur rochelais Ronan O’Gara.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France lors du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont est donc éloigné des terrains depuis cette date, et voit donc sa carrière temporairement stoppée. Un véritable coup dur pour le demi de mêlée des Bleus et du Stade Toulousain, considéré comme la grande star du rugby français et même l'un des meilleurs joueurs du Monde. Mais Dupont est peut-être en train de se faire rattrapper à l'étranger...

« Gibson-Park, un 9 exceptionnel » Ronan O’Gara, l’entraîneur irlandais du Stade Rochelais, s'enflamme pour son compatriote Jamison Gibson-Park, le demi de mêlée de Leinster et de la sélection nationale, qui enchaine les grosses performances : « Je trouve Gibson-Park exceptionnel, il sait quand accélérer et quand ralentir un peu. Il a grandi en Nouvelle-Zélande, donc son jeu de balle est évidemment exceptionnel. Mais je pense qu'il y a un avantage à jouer en Irlande quand il y a du vent, de la pluie et des conditions difficiles ; son jeu au pied lui permet de rarement rater le ballon, ce qui signifie qu'avec les nouvelles règles qui interdisent le repli, c'est au pire du 50/50 pour l'équipe offensive », confie O’Gara à Stan Sport, avant d'oser la comparaison avec Antoine Dupont.