Antoine Dupont chez les All Blacks, l’annonce incroyable !

Ce samedi, pour leur deuxième match de la tournée estivale, les All Blacks n’ont fait qu’une bouchée du XV de France. Pour cette rencontre, la Nouvelle-Zélande avait décidé de se présenter avec une charnière formée de Cameron Roigard comme demi de mêlée et Beauden Barrett à l’ouverture. Et alors qu’il n’existe qu’un Antoine Dupont sur Terre, le numéro 10 néo-zélandais voit cependant du Antoine Dupont chez son coéquipier.

Avec 10 sélections chez les All Blacks, Cameron Roigard a encore de belles années devant lui. A 24 ans, le demi de mêlée des Hurricanes forme la charnière de la Nouvelle-Zélande avec Beauden Barrett. Les deux joueurs étaient d’ailleurs alignés ce samedi pour affronter le XV de France lors du deuxième match de la tournée estivale. Qui de mieux donc que Beauden Barrett pour décrire Cameron Roigard ? Et voilà que pour Midi Olympique, il a notamment fait une comparaison avec un certain Antoine Dupont.

« Il y a du Antoine Dupont en lui » « J’aime la sensibilité et l’instinct de Cameron Roigard, sur le terrain. Il est très rapide et créatif, autour des rucks : en ce sens, il y a du Antoine Dupont en lui. Et puis, Cameron a très bien joué au pied, à Wellington. Il a mis le triangle du fond français sous pression. Mais lui comme moi avons évidemment profité du très bon travail de nos avants pour nous libérer de l’espace et du temps », a annoncé Beauden Barrett à propos de Cameron Roigard.