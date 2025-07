Antoine Dupont à Bordeaux, le coup de théâtre !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours convalescent, Antoine Dupont poursuit sa rééducation et devrait être en mesure de faire son retour à l'automne. Par conséquent, le capitaine du Stade Toulousain devrait être apte pour le choc au Matmut Atlantique contre l'UBB le 21 mars 2026. Seul problème, le XV de France dispute son dernier match du Tournoi des VI Nations une semaine plus tôt contre l'Angleterre, ce qui pourrait priver plusieurs internationaux de ce choc.

Mais le capitaine du Stade Toulousain pourrait bien rater les deux rendez-vous prévus face à l' UBB la saison prochaine en Top 14 . Et pour cause, le match aller aura lieu à Ernest-Wallon le 11 octobre et Antoine Dupont pourrait être encore insuffisamment remis pour un tel match. Victime d'une rupture des ligaments croisés en mars, le demi-de-mêlée doit revenir durant l'automne, mais aucune date précise n'a été communiquée. En revanche, il devrait bien être apte pour le match retour au Matmut Atlantique de Bordeaux le 21 mars prochain. Mais là aussi, la présence d' Antoine Dupont est incertaine, mais pour une raison totalement différente. En effet, ce choc se déroulera pile une semaine après la dernière journée du Tournoi des VI Nations et le Crunch au Stade de France contre l'Angleterre. S'il est apte, Antoine Dupont sera évidemment aligné par Fabien Galthié , ce qui pourrait pousser Ugo Mola à protéger sa star. Autrement dit, le capitaine des Bleus pourrait être préservé pour le déplacement à Bordeaux et ainsi manquer un nouveau choc contre l' UBB .

«Je vous dis à très vite sur les terrains»

Mais pour le moment, Antoine Dupont se concentre sur sa convalescence. Présent au micro de France 2 lors de l'émission spéciale 14 juillet depuis le Japon, en sa qualité d’ambassadeur du pavillon français pour l'exposition universelle d’Osaka, le capitaine du XV de France a ainsi annoncé qu'il serait bientôt de retour : « Il y a une réelle ferveur. Je pense que ce jour du 14 juillet veut dire beaucoup de choses aussi pour les Japonais, vu la foule devant le pavillon France. On a d'ailleurs passé les deux millions de visiteurs il y a quelques semaines. C'est dire l'engouement et la ferveur qu'il y a pour la France. Il y a une vraie mise en avant des savoir-faire, de la culture française et de l'exigence française, qui est vraiment admirée ici. Ce sont des valeurs qui me sont chères et qui sont partagées aussi par les Japonais, ce goût pour l'esthétisme, pour la recherche de la perfection. On sent qu'il y a un lien fort entre ces deux pays qui s'admirent et se respectent profondément. Je voulais juste vous dire bonne fête nationale, vive la France, vive le 14 juillet et je vous dis à très vite sur les terrains ».