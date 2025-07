L’UBB sans sa star, la grande annonce pour la saison prochaine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour affronter le Stade Toulousain, Yannick Bru avait décidé de titulariser Louis Bielle-Biarrey en finale de Top 14, et ce alors que son joueur n’était pas en pleine possession de ses moyens après une commotion cérébrale survenue quelques semaines avant. Un choix qui s’est avéré perdant que regrette aujourd’hui l’entraîneur de l’UBB.

Incertain pour la finale de Top 14, Louis Bielle-Biarrey a finalement tenu sa place sur la pelouse du Stade de France pour défier Toulouse (39-33), mais le match fut de courte durée pour l’international français, remplacé durant la mi-temps. Le pari tenté par Yannick Bru n’a donc pas porté ses fruits alors que son joueur revenait d’une commotion cérébrale. Quelques semaines après, l’entraîneur de l’UBB reconnaît son erreur.

« Si Louis est incertain et que, par bonheur, on est en finale l’année prochaine, il sera dans les tribunes » « Quand tu connais la fin du film, c’est facile de dire qu’on aurait peut-être dû faire autrement, confie Yannick Bru à Midi Olympique. Quand tu as tout un corps médical, y compris des médecins indépendants, qui nous disent que les tests de Louis sont à 10 sur 10 et qu’on a un joueur plein d’énergie qui a envie de jouer, et que ce joueur est l’un des meilleurs ailiers du monde, il faut être vraiment solide dans sa tête pour se dire qu’on va se passer de lui. C’est vrai, le match de Louis a été raté. Il prend un coup sur la crête iliaque qui l’élimine, indépendamment des autres pathologies qu’il a. Il y a toujours un apprentissage et ce cas-là en est encore un. Ça veut dire que si Louis est incertain et que, par bonheur, on est en finale l’année prochaine, il sera dans les tribunes. »