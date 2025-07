Antoine Dupont : Le désaccord avec une figure du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont, capitaine du XV de France, a récemment exprimé son désaccord avec l’ancienne star du PSG, Zlatan Ibrahimovic, en prenant pour exemple le titre de son autobiographie : « Le foot, c’est moi ». Le joueur de 28 ans assume une approche collective du sport, qui diffère avec la personnalité du Suédois.

Réputé pour être égocentrique et provocateur, Zlatan Ibrahimovic avait fait du Zlatan en nommant son autobiographie « Le foot, c’est moi », parue en 2018. Tout au long de sa carrière, et notamment lors de son passage au PSG entre 2012 et 2016, la star suédoise a multiplié les déclarations chocs, allant jusqu’à parfois irriter les supporters de son propre club. Une personnalité dans laquelle ne se retrouve pas Antoine Dupont, capitaine du XV de France.

« Le titre du livre de Zlatan Ibrahimovic ? C’est vrai que je ne m’y retrouve pas » Invité de l’émission Sous le soleil de Platon diffusée sur France Inter, Antoine Dupont a d’abord été présenté par Charles Pépin comme une personne « plutôt timide », dont « le shoot d’ego n’est pas vraiment sa tasse de thé », dressant un parallèle avec l’ancien numéro 10 du PSG : « Il avait souri en voyant le titre de l’autobiographie de Zlatan : "le foot, c’est moi". Lui, s’il écrivait un livre, il choisirait plutôt : "le rugby, c’est nous" ». Antoine Dupont a ensuite confirmé être en effet aux antipodes de Zlatan Ibrahimovic.