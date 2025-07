Officiel - Antoine Dupont : Mauvaise nouvelle pour le XV de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en pleine rééducation alors qu'il avait contracté une sérieuse blessure au genou droit en mars dernier avec le XV de France durant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a fait le point sur son retour. Et le capitaine des Bleus ainsi que du Stade Toulousain annonce d'ores et déjà qu'il ne participera pas aux tests matchs du mois de novembre...

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier alors qu'il affrontait l'Irlande avec le XV de France pour le compte du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont ne retrouvera pas les terrains avant le mois de novembre prochain. Suffisant pour disputer la tournée d'automne avec les Bleus ? Dans un entretien accordé à L'EQUIPE, le demi de mêlée du Stade Toulousain officialise déjà son forfait pour les tests matchs du mois de novembre.

Dupont évoque son retour de blessure « Les prochaines étapes de ma convalescence ? C'est continuer le renforcement musculaire et la reprise de courses de plus en plus intensément, surtout au mois d'août. J'aurai encore une petite semaine de coupure juste avant septembre. Puis je commencerai sérieusement à travailler les appuis fin septembre-début octobre. C'est à ce moment-là, je l'espère, que je reprendrais les entraînements collectifs avec mes partenaires », indique dans un premier temps Antoine Dupont, avant d'annoncer son forfait pour novembre avec le XV de France.