Antoine Dupont : Son amour secret !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fan de rugby, passionné de mode, mais également cinéphile à ses heures perdues. Interrogé par L’Équipe, Antoine Dupont s’est livré sur son amour du 7e art, lui qui ne perd jamais une occasion d’aller dans une salle obscure pour admirer un blockbuster ou un film plus intimiste comme il l’a confié auprès du quotidien sportif.

Star du XV de France, Antoine Dupont s’est pris très tôt de passion pour le rugby, mais cela ne l’empêche pas d’avoir d’autres activités fétiches durant son temps libre. On le sait déjà, le joueur du Stade Toulousain est un fan de mode, comme on avait pu le constater en l’apercevant à plusieurs reprises au défilé de la marque Louis Vuitton, du côté de la cour carrée du Louvre ou plus récemment au Centre Georges Pompidou, à Paris. Antoine Dupont est également cinéphile.

« J'aime beaucoup aller au cinéma, que ce soit pour des grosses productions ou pour des films d'auteur » Alors qu’on l’a vu au Festival de Cannes en mai dernier, Antoine Dupont a partagé son amour du cinéma dans un entretien accordé à L’Équipe : « Oui, j'aime beaucoup le cinéma, j'y vais d'ailleurs assez régulièrement. On a la chance d'avoir un sacré vivier d'acteurs et de réalisateurs en France, donc j'aime beaucoup y aller, que ce soit pour des grosses productions ou pour des films d'auteur. Être parfois immergé dans ce milieu-là, comme à Cannes, c'est hyper inspirant pour moi. On est toujours admiratif des milieux qu'on côtoie moins et qu'on connaît moins. » Le capitaine des Bleus a par ailleurs révélé ses derniers coups de cœur : « Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'est un des derniers que j'ai vus au cinéma. C'est pour ne pas citer L'Amour ouf ou Le comte de Monte-Cristo, des films que j'ai adorés, mais qui sortent moins de l'ordinaire. Maintenant, il faut que j'aille voir L'Accident de piano et I love Peru. Mais l'été, quand il fait beau dehors, c'est toujours plus dur d'aller au cinéma. »