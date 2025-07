«C’est ridicule», la polémique continue avec le XV de France !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce mois de juillet, Fabien Galthié s’est envolé avec le XV de France pour la Nouvelle-Zélande afin d’affronter les All Blacks à 3 reprises dans le cadre de la tournée estivale. Un voyage qui fait polémique. En effet, les Bleus ont fait le déplacement avec un groupe largement remanié, sans les principales stars françaises laissées au repos après une longue saison. C’est ainsi que ce dimanche, Fred Weiss a poussé un coup de gueule à ce propos.

Deuxième match et deuxième défaite pour le XV de France face aux All Blacks dans le cadre de cette tournée estivale. Cette fois, les hommes de Fabien Galthié se sont lourdement inclinés face à la Nouvelle-Zélande (43-17). Il reste maintenant une troisième rencontre aux Bleus pour tenter de finir sur une bonne note, mais pas sûr que cela dissipera la polémique autour de cette tournée. En effet, le XV de France s’est déplacé sans ses stars et avec un groupe remanié pour affronter les All Blacks et c’est loin de faire l’unanimité.

« Ça ne sert à rien » Au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC, Fred Weiss s’est ainsi emporté contre cette tournée estivale du XV de France en Nouvelle-Zélande. Critiquant l’utilité de celle-ci, il a balancé en direct : « Est-ce que cette tournée à du sens ? Non, ça n’a pas de sens car on n’amène pas l’équipe type. Donc à quoi ça sert ? Le prochain match vraiment avec de l’importance et vraiment officiel, il est en janvier. Là on est en juillet, on amène une équipe là-bas qui ne sera pas l’équipe type et qui aura très peu de chance d’avoir des joueurs premium. Ça ne sert à rien, ça fatigue les joueurs et les organismes ».