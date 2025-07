Fabien Galthié : «L'erreur» qu'il paye cash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le XV de France n'a pas su concrétiser les espoirs fondés lors de la défaite de la semaine dernière face aux All Blacks (31-27). Avec un groupe dépouvu de ses stars, le sélectionneur Fabien Galthié a témoigné du naufrage tricolore à Wellington (43-17). Selon lui, le champion du Tournoi des 6 nations a été poussé dans ses derniers retranchements jusqu'au point de rupture.

Le 5 juillet dernier à Duredin pour le premier test-match de la tournée néo-zélandaise, un XV de France fortement diminué s'inclinait de peu face aux All Blacks (31-27). De quoi laisser entendre que ce groupe emmené par Fabien Galthié et privé de Romain Ntamack, Antoine Dupont, Thomas Ramos et bien d'autres avait une chance de créer l'exploit lors des deux autres test-matchs en Nouvelle-Zélande ce samedi à Wellington et le 19 juillet prochain à Hamilton.

«Les All Blacks nous poussent tellement dans nos limites» Il n'en a rien été. Menés 29-3 à la mi-temps, les hommes de Fabien Galthié ont été bien plus dans la réaction que l'action. Une approche que les Tricolores ont payé cash. « En début de match, il y a un mouvement dans le couloir qui nous surprend. […] De façon globale, les All Blacks nous poussent tellement dans nos limites que face à eux, la moindre erreur se paie cash ». Score final : 43-17.