Antoine Dupont remplacé, l’annonce en privé !

Une semaine après avoir tenu tête à la Nouvelle-Zélande (31-27) avec une équipe remaniée, le XV de France retrouve les All Blacks ce samedi. Et c’est Gaëtan Barlot qui a hérité du brassard de capitaine habituellement porté par Antoine Dupont en sélection. Une fierté pour le futur joueur de l’Union Bordeaux-Bègles.

En l’absence d’Antoine Dupont, le capitaine habituel, et des autres cadres du XV de France, Gaëtan Barlot a été choisi par Fabien Galthié pour être le capitaine lors du deuxième test-match en Nouvelle-Zélande ce samedi (9h05, heure française). Une grande fierté pour le talonneur castrais, qui totalise 10 sélections. « C’est une belle fierté, oui. Ça vient récompenser huit belles saisons de rugby pro, huit belles années à ne jamais rien lâcher. Et moi, j’aime ça, un peu de combat, tout ça… Mon parcours est atypique mais c’est le mien. J’en suis fier », s’est-il réjoui en conférence de presse.

« Fabien Galthié me l’a annoncé lundi » Gaëtan Barlot est également revenu sur le moment où le sélectionneur du XV de France lui a appris la grande nouvelle : « Fabien Galthié me l’a annoncé lundi. Comme il l’a dit, cette équipe de France est jeune et avec dix sélections, j’en suis l’un des joueurs les plus expérimentés. Je vais tout faire pour être à la hauteur du défi qui m’est proposé. »