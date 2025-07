XV de France : La punchline de Fabien Galthié !

Le XV de France dispute son deuxième match-test contre la Nouvelle-Zélande ce samedi. Les Bleus préparent donc cette rencontre avec sérieux. Fabien Galthié espère naturellement que son équipe fera la différence contre les All Blacks. Il a d’ailleurs lâché une punchline pour décrire la préparation de ce match important à ses yeux.

« Il faut être clair dans le rapport de force. Il faut être clair et simple. Ces équipes vont proposer de grandes séquences défensives dans lesquelles on doit progresser. On doit mieux comprendre leur animation offensive. Sur la partie possession, on peut être plus ambitieux » a d’abord confié Fabien Galthié dans des propos rapportés par Rugbyrama.

«On ne peut pas préparer un match face aux All Blacks en se faisant des bisous ou des câlins»

« On est fan des All Blacks mais il ne faut pas se sous estimer et parfois, samedi dernier, il y a eu un complexe. Il faut l’évacuer et se dire qu’on est aussi capables. On a des armes, nous-aussi. L’entraînement, c’est la préparation au chaos. Il faut se préparer à vivre des choses très fortes à l’entraînement pour être prêt à les supporter le jour J. On ne peut pas préparer un match face aux All Blacks en se faisant des bisous ou des câlins » a ensuite ajouté le sélectionneur du XV de France.

À voir si le résultat penchera en faveur des Bleus ce samedi. Fabien Galthié aborde en tout cas cette rencontre avec un esprit revanchard, son équipe ayant forcé le respect lors du premier match test.