XV de France : Le «rêve» fou avec Antoine Dupont !

En pleine tournée en Nouvelle-Zélande, le XV de France a vu un défi surprenant lui être lancé. Paul Altier vient tout juste de participer à la qualification de Hong-Kong pour la Coupe du monde 2027, Et le joueur de Chambéry avoue que ce serait un rêve pour lui affronter les Bleus d’Antoine Dupont.

Le XV de France est actuellement en pleine tournée en Nouvelle-Zélande . Les hommes de Fabien Galthié , diminués puisque les principaux cadres ont disputé les phases finales du Top 14 , défieront à nouveau les All Blacks ce samedi. Naturellement, les Bleus gardent un œil focalisé sur la Coupe du monde 2027 . Ils viennent d’ailleurs de recevoir un étonnant défi... depuis Hong-Kong !

Paul Altier vient en effet de participer à la qualification de l’équipe asiatique pour le Mondial . L'ailier de 26 ans adorerait d'ailleurs affronter Antoine Dupont lors de l'événement. « On m'a posé la question l'autre jour, qui j'aimerais affronter. Et de suite, je pense au XV de France, vu que je supporte encore la France. J'admire tous les joueurs, Antoine Dupont, Ntamack, Alldritt. Ce serait un rêve de pouvoir les affronter ! » a lancé le joueur de Chambéry en Nationale dans un entretien accordé à Actu Rugby.

«On sait qu’on sera une des équipes les moins bien classées de la Coupe du Monde»

« Moi, un gamin de Hong Kong, j’ai grandi en regardant l’équipe de France la nuit avec mon père et mes frères. Si je suis sélectionné, je vais potentiellement jouer dans une Coupe du Monde. Je crois que je ne le réalise même pas encore... Mais je pense que doucement, après les vacances, on va recommencer à construire. Il faudra très vite mettre les pieds sur terre, on sait qu’on sera une des équipes les moins bien classées de la Coupe du Monde, il faudra bien se préparer pour montrer le meilleur visage de nous-mêmes » a également confié Paul Altier. À voir si le XV de France croisera la route de Hong-Kong pendant la Coupe du monde.