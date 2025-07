XV de France : Le remplaçant d’Antoine Dupont est annoncé !

Pour cette tournée en Nouvelle-Zélande, le XV de France doit faire sans Antoine Dupont. Gravement blessé au genou pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pas faire son retour avant le mois de novembre. Fabien Galthié semble toutefois déjà tenir son remplaçant dans son équipe.

« Ils aiment chasser sous les ballons hauts et quand ce n’est pas Antoine Dupont ou Thomas Ramos qui tapent loin, ce sont Nolann Le Garrec et Joris Segonds qui le font : eux aussi un très bon jeu au pied. En Top 14, les clubs sont très bons là-dessus » a indiqué Scott Robertson dans des propos rapportés par La Dépêche. Nolann Le Garrec aura donc une lourde charge sur les épaules ce samedi contre la Nouvelle-Zélande .

Le XV de France veut prendre sa revanche sur les All Blacks

À voir maintenant si le XV de France prendra sa revanche sur les All Blacks, une semaine après la défaite lors du premier match-test (31-27). Fabien Galthié espère en tout cas que son équipe fera la différence. Il a d’ailleurs mis un point d’honneur à la préparation de ce deuxième match-test. « On ne peut pas préparer un match face aux All Blacks en se faisant des bisous ou des câlins » a notamment lancé le sélectionneurs des Bleus. À suivre...