Antoine Dupont : Grosse menace au XV de France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Star incontestable du XV de France et du rugby français depuis plusieurs années, Antoine Dupont vit actuellement un passage à vide avec sa blessure longue durée. Et pendant ce temps-là, une jeune phénomène est en train de faire son trou avec les Bleus et impressionne déjà les observateurs du monde entier : le jeune arrière Théo Attissogbe, âgé de 20 ans, et qui pourrait menacer le statut de star de Dupont à terme.

Du haut de ses 28 ans et de ses 55 sélections avec le XV de France, Antoine Dupont a réussi à s'imposer au fil des années comme une référence mondiale. Le demi de mêlée du Stade Toulousain est pour l'instant éloigné des terrains en raison d'une grosse blessure (rupture des ligaments croisés du genou droit) contractée en mars dernier durant le Tournoi des 6 Nations, et le XV de France dispute donc sa tournée estivale sans lui. D'ailleurs, pendant ce temps-là, un autre phénomène est en train de voir le jour avec les Bleus et pourrait, à terme, menacer Antoine Dupont pour le statut de grande star de la sélection tricolore.

Attissogbe, le futur leader des Bleus ? À seulement 20 ans, Théo Attissogbe est en train de s'imposer comme la nouvelle étoile montante du XV de France. L'arrière de Pau bluffe actuellement la presse néo-zélandaise dans cette tournée estivale, lui qui se retrouve même comparé à un certain... Serge Blanco ! Rien que ça. Interrogé en conférence de presse jeudi au moment de communiquer la composition du XV de France pour le prochain test-match contre les All Blacks, Fabien Galthié a d'ailleurs évoqué cette montée en puissance d'Attissogbe.