Antoine Dupont remplacé, une star est séduite !

La longue absence d'Antoine Dupont pourrait bien transformer la carrière de Nolann Le Garrec, sa doublure au sein du XV de France. Selon Dan Carter, cette situation offre à l’international français du Racing 92 une opportunité en or de s'imposer durablement. L’ancienne star de la Nouvelle-Zélande se montre séduite.

L’absence d’Antoine Dupont pour une bonne partie de l’année 2025 est évidemment un coup dur pour le rugby français, mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Nolann Le Garrec a une carte à jouer durant l’absence de la star tricolore. C’est l’avis de Dan Carter, qui se montre séduit par la doublure d’Antoine Dupont, qu’il a pu croiser.

« Il n’a plus Antoine Dupont devant lui » « Je connais Nolann Le Garrec aussi. Je ne l’ai pas croisé en tant que joueur car il est arrivé au Racing alors que j’étais déjà parti mais je l’ai rencontré à plusieurs reprises et depuis, je le suis de près, confie l’ancienne star des All Blacks, interrogée par Midi Olympique. C’est une fantastique opportunité qui se présente à lui, car il n’a plus Antoine Dupont devant lui. Ces trois gros tests matchs peuvent être un accélérateur dans sa carrière, il peut vraiment s’inscrire durablement dans cette équipe. »