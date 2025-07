Dupont - Ntamack : C’est l’enfer sans eux !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En l’absence de ses cadres habituels, le XV de France a souffert ce samedi, s’inclinant lourdement face à la Nouvelle-Zélande (43-17). Une défaite avec 26 points d’écart, soit le plus lourd revers des Bleus depuis l’arrivée de Fabien Galthié en 2020. Ce dernier se veut malgré tout optimiste pour la suite.

Défaite historique pour Galthié

Et pour cause, avec 26 points d’écart au score, le XV de France a connu sa plus large défaite sous Fabien Galthié, arrivé en février 2020, détrônant la défaite survenue à Marseille le 2 février 2024, en ouverture du Tournoi des Six Nations face à l’Irlande (38-17). Les Bleus avaient évolué à quatorze durant 70 minutes après l’expulsion de Paul Willemse. « C'est une soirée difficile. On s'en doutait. Ça été difficile pour les joueurs, pour nous le staff, a reconnu Fabien Galthié après la partie. Il y a quelques moments clés. Comme cette pénalité qui nous ramène dans nos vingt-deux mètres et nous sort un joueur (28e, carton jaune pour Brennan) alors qu'on avait la possibilité d'avoir une occasion d'essai. On n'a pas beaucoup de marge dans ces matches. La faute est là, il n'y a rien à dire. C'est de l'apprentissage pour ces jeunes joueurs, il faut de la maîtrise. L'engagement est présent, mais ça manque de maîtrise. »