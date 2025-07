Il remplace Antoine Dupont, ça tourne mal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En l’absence d’Antoine Dupont et des autres cadres du XV de France pour cette tournée estivale en Nouvelle-Zélande, Gaëtan Barlot avait été choisi par Fabien Galthié pour être capitaine dans ce deuxième test-match, qui s’est avéré très dur pour les Bleus (43-17). Après la rencontre, le joueur a affiché ses regrets.

Une semaine après avoir perdu de justesse face aux All Blacks, le XV de France a cette fois-ci pris l’eau en Nouvelle-Zélande pour son deuxième test-match de la tournée estivale (43-17). Un scénario dont se serait bien passé Gaëtan Barlot pour sa première comme capitaine, succédant notamment à Antoine Dupont, absent plusieurs mois.

« Ils ont été vraiment meilleurs que nous » « On attendait un autre score, a reconnu le capitaine intérimaire du XV de France, au micro de Canal +. Ils ont été vraiment meilleurs que nous, ils nous ont pris devant, on a manqué de rythme, ils nous ont poussés à la faute et contraints à jouer chez nous. Malheureusement, quand on avait le ballon, on avait du mal à scorer. » De son côté, Fabien Galthié a tenu à saluer l’état d’esprit de ses troupes qui, après avoir coulé en première période, a su tenir tête aux All Blacks en seconde période (14-14).