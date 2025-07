Antoine Dupont remplacé, il n'en revient pas !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De par sa blessure contractée au genou au mois de mars, Antoine Dupont est aux abonnés absents au XV de France depuis. Les Bleus se trouvent en Nouvelle-Zélande pour la tournée estivale et les test-matchs contre les All Blacks. Gaëtan Barlot a assuré l'intérim dans le rôle de capitaine ce samedi (17-43). Certes, la sélection a été corrigée, mais Fabien Galthié a adressé un message fort au talonneur de l'UBB.

Capitaine absent, Antoine Dupont supplée par Gaëtan Barlot

Passé sur la table d'opération, Antoine Dupont est éloigné des terrains depuis et n'a bien évidemment pas été apte à faire le voyage en Nouvelle-Zélande avec un XV de France grandement amoindri en raison des blessures pour la tournée estivale et les trois test-matchs face aux All Blacks. Deux rencontres ont déjà eu lieu et se sont soldées par deux défaites la semaine dernière (31-27) et ce samedi (43-17).

« En début de match, il y a un mouvement dans le couloir qui nous surprend. De façon globale, les All Blacks nous poussent tellement dans nos limites que face à eux, la moindre erreur se paie cash (...) Nous voulions défendre partout et au final, nous étions moins présents partout, moins présents où le jeu se passe. On a été un peu spectateurs, en somme. Pour autant, on a réussi à rectifier le tir en deuxième période ». a confié Fabien Galthié en conférence de presse d'après-match.