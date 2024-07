Transfert surprise en préparation à l’OM ?

Thomas Bourseau

L’OM serait susceptible de perdre une pépite de son centre de formation. À 18 ans, Emran Soglo se retrouve à une année de l’expiration de son contrat qui ne semble pas être en passe d’être renouvelé. En dehors des frontières de l’hexagone, deux clubs se disputeraient ses services.

Emran Soglo, du haut de ses 18 ans, a su se montrer utile à l’OM au fil de la saison dernière en comptabilisant un total de 14 apparitions. Et ce, tout en parvenant à trouver le chemin des filets à une seule et unique reprise et même son de cloche pour son bilan de passes décisives avec l’Olympique de Marseille.

Pas de prolongation de contrat pour Emran Soglo

Le polyvalent milieu de terrain qui sait également jouer au poste de latéral gauche est à l’OM depuis 2021 et son arrivée du centre de formation de Chelsea. À l’instant T, Emran Soglo est contractuellement lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2025. Pour le moment, il n’y aurait aucune réelle possibilité de prolongation de contrat au vu de la situation actuelle d’après L’Équipe .

Utrecht et l’Hellas Vérone sur le coup ?