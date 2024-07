Mercato : L'OM va boucler un transfert historique grace à De Zerbi ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un troisième joueur se rapproche de l'OM. Après Lilian Brassier et Ismaël Koné, le club marseillais pourrait accueillir Mason Greenwood qui, malgré ses soucis extra-sportifs, serait tout proche de rejoindre les rangs de Roberto De Zerbi. Mais Manchester United se montrerait bien gourmand dans ce dossier. La somme de 40M€ pourrait être nécessaire.

L'OM se montre très actif sur le marché des transferts. Le club marseillais a déjà mis sur la main sur deux recrues : Lilian Brassier et Ismaël Koné, actuellement avec la sélection canadienne pour participer à la Copa America. Mais selon plusieurs sources, la formation entraînée par Roberto de Zerbi serait tout proche d'annoncer l'arrivée d'un nouveau joueur, un attaquant cette fois-ci.

L'OM plus que jamais en tête dans le dossier Greenwood

Selon les informations de Foot Mercato , RMC Sport , mais aussi de Fabrizio Romano, Mason Greenwood n'est qu'à quelques pas de l'OM. Le joueur de Manchester United a fait le choix de dire non à la Lazio, qui s'est fait une raison. « L'opération pour boucler la signature de Mason Greenwood était conclue l'année dernière, mais l'affaire a ensuite capoté à la dernière minute. Maintenant, j'ai un autre nom sur ma liste. Je ne peux pas le partager, mais il est dix fois plus fort que Greenwood » a confié le président italien Claudio Lotito.

Des derniers détails à régler