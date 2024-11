PSG - Mbappé : Riolo balance du lourd sur le clash !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En conflit avec le PSG depuis des mois, Kylian Mbappé n'en a pas encore terminé avec son ancien club. En effet, l'attaquant français réclame des salaires impayés que le club de la capitale refuse de lui donner pour le moment. Au moment de son départ en direction du Real Madrid, il était déjà en conflit avec la direction du PSG. Une situation qui a dégénéré selon Daniel Riolo.

En difficulté depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a besoin de temps pour s'adapter à son nouvel environnement au Real Madrid. L'attaquant français n'est plus le même sur le terrain et mentalement il a traversé des épreuves compliquées à gérer, notamment lors de ses derniers mois au PSG.

Le PSG a harcelé Mbappé ?

Le PSG a tout fait pour convaincre Kylian Mbappé de rester au club et celui-ci a fini par rejoindre le club de ses rêves. Aujourd'hui, les deux parties sont en conflit et visiblement certains cadres ont été dépassés. « Je peux dire que l’année dernière, il y a des événements graves le concernant avec des choses qui se sont assimilées à du harcèlement de la part du PSG. Et ça continue avec la guerre entre les deux parties. Ça je suis ok pour le dire » déclare Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Mbappé réclame des salaires impayés

Le mois dernier, la LFP a tranché en faveur de Kylian Mbappé concernant les 55M€ de salaires impayés mais le PSG n'a toujours pas prévu de lui donner le moindre centime. L'affaire pourrait donc se régler aux prud'hommes prochainement, peut-être une manière pour Mbappé de tourner enfin la page PSG.