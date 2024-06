Mercato - PSG : Après Mbappé, nouveau fiasco en vue ?

La rédaction

Le PSG risque de se montrer très actif durant le mercato estival. Bientôt orphelins de Kylian Mbappé, les Franciliens voudront renforcer leur effectif. D’autant plus que Luis Enrique avait annoncé en fin de saison vouloir de nouveaux éléments à tous les postes. Courtisan de Joshua Kimmich, le club parisien devra faire face à une lourde concurrence. Manchester City et le FC Barcelone seraient sur ses traces.

Le mercato ouvrira bientôt ses portes, et déjà, de nombreuses rumeurs de transferts fusent dans la presse. Du côté du PSG, Joshua Kimmich est annoncé de longue date dans le viseur des pensionnaires du Parc des Princes. Mais pour pouvoir enrôler le joueur du Bayern Münich, les Parisiens risquent de devoir faire face à une concurrence féroce. Manchester City et le FC Barcelone, rien que ça, suivraient activement l’Allemand.

Mercato - PSG : Un accueil de rockstar pour Mbappé ? https://t.co/PZwivpfwX1 pic.twitter.com/GtjlyIxK9F — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

Kimmich vers la Premier League ou la Liga ?

D’après les informations de HITC , Kimmich serait sur les tablettes de Manchester City et du FC Barcelone. Le média britannique n’évoque cependant aucune négociation entre les différents écuries ou de montant de transfert. De son côtén AS rappelle des propos du milieu de terrain, qui avait évoqué le Barça, mais aussi le Real Madrid : « Pour l’instant, je n’y pense pas. Comme je l’ai déjà dit, je parlerai d’abord au Bayern. Mais bien sûr, Barcelone et le Real Madrid sont des clubs extraordinaires avec une histoire extraordinaire. »

Une prolongation au Bayern possible ?