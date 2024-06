Mbappé : Le PSG change de stratégie pour son successeur ?

Jean de Teyssière

Le PSG est désormais fixé concernant Kylian Mbappé : son numéro 7 va quitter le club à l'issue de son contrat, fin juin. Les dirigeants parisiens s'attellent désormais à chercher un remplaçant et viseraient des profils comme Victor Osimhen ou encore Benjamin Sesko. Ne voulant pas freiner la progression de Bradley Barcola, il n'était pas question de recruter un ailier, mais force est de constater que le PSG a changé son fusil d'épaule.

Le mois de juin commence et amène avec lui son lot de fin de contrat et début intense de discussion avec des joueurs, afin d'avoir un effectif le plus complet possible avant le début de la saison. Luis Enrique et Luis Campos vont travailler main dans la main pour trouver les meilleurs joueurs, quitte à devoir changer de stratégie.

Le PSG ne voulait pas stopper la progression de Barcola en recrutant un ailier

Alors qu'il était question de recruter un numéro 9 pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG s'est donc mis à chercher à recruter Victor Osimhen ou Benjamin Sesko. Le média Sports Zone rappelle que cet hiver, le PSG ne souhaitait pas faire venir un ailier pour éviter de freine la belle progression de Bradley Barcola. Mais la réalité du marché a frappé de plein fouet le club de la capitale...

Khvicha Kvaratskhelia finalement sur les tablettes parisiennes

Étincelant avec Naples l'année dernière avec un titre de champion d'Italie à la clé, Khvicha Kvaratskhelia, l'international géorgien, devrait quitter le club italien cet été. Sous contrat avec le club napolitain jusqu'en juin 2027, un accord aurait même été trouvé entre le PSG et le joueur. Le club parisien proposerait 60M€ à Naples qui en demande 100M€. Cette piste, au poste d'ailier gauche, vient en tout cas prouver que le PSG a changé de stratégie cet été pour remplacer Kylian Mbappé. Bradley Barcola sera en concurrence avec le Géorgien, tout simplement parce que les discussions avec les numéros 9 se seraient compliquées, d'après Sports Zone.