Messi, Neymar, Mbappé… Al-Khelaïfi dévoile la nouvelle star du PSG

Hugo Chirossel

Après Lionel Messi et Neymar l’année dernière, la dernier membre de la fameuse MNM, Kylian Mbappé, s’apprête lui aussi à quitter le PSG. Des départs qui ne semblent pas trop émouvoir Nasser Al-Khelaïfi. Désormais, le président du club de la capitale estime que c’est le collectif qui doit être la star de l’équipe.

L’été dernier, le PSG a entamé un nouveau cycle, avec les départs de joueurs importants tels que Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou bien Sergio Ramos. Le tout sous les ordres d’un nouvel entraîneur, Luis Enrique, qui a réussi à mener le club de la capitale jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions. Malgré l’élimination face au Borussia Dortmund, Nasser Al-Khelaïfi se dit très satisfait de la saison réalisée par son équipe.

«Nous avons réalisé une saison incroyable»

« Nous avons réalisé une saison incroyable. Il nous a manqué seulement deux matches pour remporter le gros trophée (la Ligue des champions), c'était une super saison. Plus que ce que l'on en attendait. Parce que nous avons fait beaucoup de changements », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, en marge d’une réunion de l’ECA, l’Association européenne des clubs, qui avait lieu ce samedi à Londres.

«La star, c'est le collectif»