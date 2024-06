Il dévalise le mercato pour régaler le PSG !

Arnaud De Kanel

Avec la prise de pouvoir confirmée de Luis Campos au fil des mercatos, un super agent se fait de plus en plus pressant au PSG. Il s'agit du Portugais Jorge Mendes, qui a déjà placé plusieurs de ses joueurs dans le club de la capitale et qui a encore l'intention d'en ramener au moins deux autres cet été.

En décidant de s'entourer de Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et le PSG se retrouvent désormais prisonniers d'un super agent à savoir Jorge Mendes. Derrière les récents deals bouclés par le club de la capitale, le Portugais n'est jamais loin. Il devrait encore avoir son mot à dire cet été.

Mendes a régalé le PSG

L'influence de Jorge Mendes au PSG n'est plus à prouver. L'agent portugais défend les intérêts de Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte, cinq joueurs qui représentent plus de 200M€ d'investissement. Mendes régale le PSG, mais il se régale lui-même également avec de nombreuses commissions. Il n'est pourtant pas rassasié et il pourrait ramener deux de ses poulains dans la capitale dans les prochaines semaines.

Deux joueurs de Mendes annoncés à Paris

Jorge Mendes prévoit encore de faire des affaires avec le PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale va revenir à la charge cet été pour tenter de recruter Leny Yoro. Face à la concurrence du Real Madrid, les Parisiens pourront compter sur un allié de poids, à savoir l'agent du joueur qui n'est autre que Jorge Mendes. Même cas de figure pour le phénomène Joao Neves. La nouvelle pépite du football portugais est bien évidemment représentée par Mendes qui ne serait pas contre l'idée de le placer au PSG cet été, à condition que le club francilien dégraisse son effectif pour lui accorder du temps de jeu. Les affaires vont donc continuer entre le PSG et Mendes.