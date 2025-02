Deschamps - Zidane : «Je m’étouffe», un mensonge révélé en direct ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 8 janvier dernier, Didier Deschamps annonçait officiellement qu’il quitterait son poste de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue du mondial 2026. Dans les colonnes du Parisien, ce dernier a affirmé que ses relations avec Zinédine Zidane étaient au beau fixe. Mais pour Jérôme Rothen, les mots de Deschamps sonnent faux.

L’équipe de France devra composer sans lui. En janvier dernier, Didier Deschamps était présent sur le plateau de TF1 afin d’y annoncer la fin de son mandat à la tête des Bleus au sortir de la Coupe du monde 2026. Depuis cette annonce, un candidat revient sur toutes les lèvres quant à sa succession : Zinédine Zidane.

Deschamps sur Zidane : « Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous »

Coéquipiers, Deschamps et Zidane auraient vu leur relation se détériorer au fil du temps. Pourtant, le sélectionneur français a affirmé auprès du Parisien ce jeudi que son entente avec Zizou était toujours bien présente, et que ce dernier représentait un successeur idéal : « Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous, la dernière fois qu’on s’est vus, c’était à l’été 2023. Et on doit se revoir cet été. Zizou est un très bon candidat. Un candidat naturel, attendu. Cela me semble être bien. Après, est-ce qu’il en aura envie ? Je ne sais pas. C’est sa décision. Qu’il y ait d’autres candidats, c’est possible et probable, mais le choix final sera celui du président. »

« Pardon je m'étouffe »

Ce vendredi, Jérôme Rothen est revenu sur cet entretien, et a dénoncé un faux-semblant de la part de Deschamps : « Je n'ai pas aimé son interview, parce que c'est du Didier Deschamps tout craché. Il n'y a pas de souci particulier, ‘je suis heureux, je partirai dans un an et demi, tout va bien. Et puis en fait, Zizou est très sympa, c'est un frère’. Hum hum, pardon je m'étouffe », a ainsi confié l’ancien milieu de terrain au micro de Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC.