Zidane : Son arrivée en France annoncée !

Alors qu’il pourrait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête des Bleus, Zinédine Zidane a un autre projet en 2026. Déjà détenteur de trois complexes sportifs réunissant foot à 5 et padel, le Ballon d’Or 1998 va en ouvrir un nouveau en France, à Toulouges, dans les Pyrénées-Orientales, dont la livraison est prévue pour le premier semestre 2026.

2026 pourrait marquer le grand retour de Zinédine Zidane sur un banc. Depuis son départ du Real Madrid en 2021, le technicien français n’a toujours pas repris du service. Le natif de Marseille n’a jamais caché son intérêt pour le poste de sélectionneur de l’équipe de France, détenu par Didier Deschamps depuis 2012, et qu’il quittera à l’issue de la Coupe du monde 2026.

« Un candidat naturel, attendu »

« Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous, la dernière fois qu’on s’est vus, c’était à l’été 2023 (pour les 25 ans de France 1998 à Aix-en-Provence). Et on doit se revoir cet été. Zizou est un très bon candidat. Un candidat naturel, attendu. Cela me semble être bien », a récemment confié Didier Deschamps au Parisien à propos de la possibilité de voir Zinédine Zidane lui succéder. « Après, est-ce qu’il en aura envie ? Je ne sais pas. C’est sa décision. Qu’il y ait d’autres candidats, c’est possible et probable, mais le choix final sera celui du président. »

Zidane va ouvrir un nouveau Z5 en France

D’après les informations de L'Indépendant, Zinédine Zidane a un autre projet cette année-là, puisqu’il va ouvrir un quatrième complexe sportif, réunissant foot à 5 et padel. Après Turin, Aix-en-Provence et Istres, c’est à Toulouges, dans les Pyrénées-Orientales, qu’un nouveau Z5 va voir le jour au premier semestre 2026. Un investissement estimé à 5M€ selon le quotidien régional. « La position stratégique de Toulouges, la proximité avec l’Espagne, l’autoroute A9, avec les zones économiques Naturopole, Grand Saint-Charles, mais aussi le cadre environnemental de la ville sont autant d’atouts qui ont facilité les échanges entre la marque et le maire Nicolas Barthe », indique un communiqué relayé par L’Indépendant.