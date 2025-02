«Tyran», un clash surréaliste éclate avec le boss du PSG

Alexis Brunet

Le football français va mal en ce moment, notamment à cause de DAZN. Le principal diffuseur de la Ligue 1 ne veut pas payer certaines sommes et réclame même plus de 500M€ à la LFP. Une situation très tendue qui l’était déjà le 14 juillet dernier, lorsque les présidents des clubs de Ligue 1 avaient acté le choix des diffuseurs. À cette occasion, un violent clash avait éclaté entre le boss de l’OL et celui du PSG.

Qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine ? La question a le mérite d’être posée, car pour le moment le torchon brûle entre la LFP et DAZN, principal diffuseur du championnat français. L’entreprise anglaise réclame d’ailleurs 573M€ à la Ligue, estimant s’être fait duper sur le produit. Une ambiance tendue qui l’était déjà il y a quelques mois.

Un violent clash entre Textor et Al-Khelaïfi en juillet dernier

Ce mercredi, L’Équipe a dévoilé les coulisses d’une réunion qui s’est tenue le 14 juillet dernier entre les présidents des clubs de Ligue 1 pour acter le choix du diffuseur du championnat français. Si c’est finalement le duo DAZN-beIN Sports qui a été choisi, les échanges furent houleux et parfois même très tendus. John Textor, alors favorable à l’idée de la chaîne de la LFP avait alors vivement critiqué Nasser Al-Khelaïfi, avec des mots assez durs. « Si nous manquons de temps, peut-être qu’un autre président que Nasser devrait parler. Nasser, tu es un tyran. »

Al-Khelaïfi s’emporte contre Textor

Une critique qui a visiblement piqué à vif Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG avait alors répondu à son homologue de l’OL et avait même menacé de quitter la réunion. « John, John, John, John, John, arrête de parler. Tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cowboy. Et tu nous parles. (…) Jean-Pierre (Rivère, le président de Nice), je sors de cet appel parce que lui vraiment va me fâcher, je te jure, je perds mon temps, je sors de réunion, lui ne comprend rien, je te jure. » On comprend mieux pourquoi les relations entre les présidents lyonnais et parisiens sont glaciales depuis quelques mois…