Equipe de France : Deschamps concocte une belle surprise !

Thomas Bourseau

L'équipe de France change de visage de match en match. Et il semble que Didier Deschamps soit bien décidé à perpétuer cette tendance. Trois jours après le match nul concédé contre Israël (0-0), le sélectionneur des Bleus va poursuivre ses changements contre l'Italie avec la volonté de suivre le plus de joueurs possible.

Pendant cette trêve internationale de novembre et de Ligue des nations, l'équipe de France joue deux matchs en trois jours. Après le nul concédé jeudi soir au Stade de France à l'occasion de la réception d'Israël (0-0), les hommes de Didier Deschamps seront opposés à l'Italie dimanche soir à San Siro.

Riolo balance les coulisses du malaise Mbappé - Deschamps ! https://t.co/hB2w1ndGYx pic.twitter.com/ANTprlfqv6 — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

«Il faut voir un maximum de joueurs sur le terrain».

Pour ce choc du groupe, le sélectionneur tricolore n'a pas dissimulé sa volonté de continuer le turnover en conférence de presse. « On n'aura pas la même opposition que celle de jeudi. Il faut voir un maximum de joueurs sur le terrain. Il n'y a pas de conclusions définitives par rapport à un match réussi ou pas. Il y a des passages importants ». a confié Didier Deschamps dans des propos relayés par RMC Sport.

Des absents à l'entraînement

Ce samedi soir, comme révélé par RMC Sport, Jonathan Clauss et Theo Hernandez étaient aux abonnés absents pendant l'entraînement. Des indices sur leur non-participation au choc de Ligue des nations face à l'Italie ? Il en a été de même pour Eduardo Camavinga, mais pour une raison potentiellement différente puisque le milieu de terrain du Real Madrid est tout simplement suspendu pour la rencontre à cause de son carton jaune écopé face à Israël jeudi (0-0).