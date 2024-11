Deschamps va régaler les supporters de l’OM ?

Arnaud De Kanel

Après un triste match nul face à Israël jeudi, l'équipe de France défiera l'Italie ce dimanche à San Siro. L'adversité sera donc plus relevée pour les Bleus et Didier Deschamps devrait changer beaucoup de choses dans sa composition. Le sélectionneur tricolore pourrait bien prendre une décision qui devrait plaire aux supporters de l'OM.

Le désamour entre les Français et l'équipe de France de football se fait de plus en plus ressentir. Jeudi, le Stade de France était vide pour la rencontre de Ligue des Nations. Les supporters français n'y trouvent plus leur compte avec les choix de Didier Deschamps mais ceux de l'OM pourraient bien allumer leur téléviseur dimanche soir puisqu'il préparait une belle surprise.

Guendouzi et Rabiot titulaires ?

D'après les informations de L'Equipe, Didier Deschamps pourrait aligner Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot au milieu de terrain pour affronter l'Italie. Bien qu'il soit à la Lazio Rome, Guendouzi reste très apprécié à Marseille et la perspective de le voir évoluer aux côtés de Rabiot à San Siro dimanche soir pourrait bien séduire les supporters de l'OM.

De nombreux changements attendus

Un cran plus bas, Didier Deschamps devrait titulariser William Saliba, lui qui est également aimé à Marseille. A gauche, Lucas Digne devrait être préféré à Théo Hernandez selon L'Equipe. Enfin, Kinglsey Coman et Christopher Nkunku sont pressentis pour débuter en attaque.