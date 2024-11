«Je n'ai pas eu peur», Guendouzi interpelle Deschamps !

Amadou Diawara

Non convoqué pour disputer l'Euro 2024 avec l'équipe de France l'été dernier, Matteo Guendouzi (25 ans) a retrouvé le groupe de Didier Deschamps au début de cette saison. Interrogé sur son grand retour avec les Bleus, le milieu de terrain de la Lazio a fait passer un message fort.

Pour l'Euro 2024, organisé en Allemagne, Didier Deschamps a décidé de se passer des services de Matteo Guendouzi. Mais heureusement pour le joueur de la Lazio, il a pu faire son retour avec les Bleus à la rentrée 2024-2025.

«C'est un objectif d'y être tout le temps»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Matteo Guendouzi a lâché toutes ses vérités sur son grand retour en équipe de France. « Vous êtes revenu en équipe de France depuis le mois de septembre, après avoir manqué l'Euro. Vous avez toujours cru à votre retour ? Oui, je n'ai pas eu peur de ne pas revenir, parce que je suis conscient de mes qualités. On a tous un coup de moins bien dans une carrière, ça arrive. Les Bleus, c'est un objectif depuis la première fois que j'y ai goûté, quand j'étais à Arsenal. C'est un objectif d'y être tout le temps, je ne vais jamais lâcher pour venir. Ne pas faire l'Euro n'a pas été facile donc maintenant, je veux montrer à chaque minute. Au moins, dans ma tête, je sais que j'ai tout donné si je fonctionne comme ça. Je n'aurai jamais de regrets. Je vise toujours le rassemblement d'après, pas celui qui est passé », a avoué le milieu de terrain de 25 ans.

«C'était à moi d'en faire plus»

Dans la foulée, Matteo Guendouzi en a rajouté une couche. « Il n'y a pas eu de regrets de ne pas être appelé à l'Euro ? Non, parce que quand tu vois la liste, il y a de grands joueurs. Il faut respecter les joueurs qui ont été appelés. Ils ont tous fait de très belles choses. C'était à moi d'en faire plus. Les derniers rassemblements ressemblent quand même à un tournant pour vous... C'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir eu du temps de jeu et de faire des bons matches, d'être décisif. Je n'ai jamais eu autant de temps de jeu dans ma carrière en équipe de France. Il faut savoir saisir sa chance quand le coach fait appel à toi. En septembre, je suis appelé parce que (Aurélien) Tchouaméni est blessé. J'ai été bon contre la Belgique (2-0, le 9 septembre) alors je me suis dit que je pouvais revenir. Maintenant, il faut tout le temps prouver en sélection. Il faut être régulier, c'est le plus dur et le plus important dans une carrière. Je le suis maintenant je pense, parce que j'ai gagné en maturité. Je me sens dans un bon moment de ma carrière, il faut en tirer le maximum », a conclu Matteo Guendouzi.