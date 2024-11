Mercato : «Enervé», Guendouzi vide son sac après l'OM

Amadou Diawara

Durant le mercato estival 2023, Matteo Guendouzi s'est envolé vers Rome, et ce, pour s'engager en faveur de la Lazio. En effet, le milieu de terrain de 25 ans a quitté l'OM sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Interrogé sur son transfert, l'international français s'est livré sur sa nouvelle vie de famille dans la capitale italienne.

Après avoir évolué pendant deux saisons à l'OM, Matteo Guendouzi a changé d'air. En effet, le milieu de terrain de 25 ans a migré vers Rome du côté de la Lazio. Phocéens et Biancocelesti ayant trouvé un accord pour finaliser un prêt avec une option d'achat d'environ 13M€ lors de l'été 2023. Une clause levée par la Lazio.

«Quand je perdais, j'étais très énervé»

Alors qu'il défend désormais les couleurs de la Lazio, Matteo Guendouzi a lâché ses vérités sur son intégration à Rome, et ce, lors d'un entretien accordé à L'Equipe. « Commençons par le personnel alors. Comment se passe votre vie à Rome ? Je suis dans une ville magnifique, un beau pays. Les gens sont très chaleureux, j'ai été très bien accueilli », a confié l'international français, avant d'en rajouter une couche.

«Je faisais la gueule»

« Quand tu es bien mentalement dans ta vie, ça fait une grosse différence sur le terrain. Je suis quelqu'un d'assez casanier donc je profite de la maison. C'est surtout entraînement et vie de famille. Il faut arriver à concilier les deux parce qu'il y a beaucoup de matches, alors quand on est à la maison, on profite à fond. Les enfants changent tout dans une vie. Quand je perdais et que je rentrais, j'étais très énervé avant, je faisais la gueule. Je prends de la hauteur désormais sur tout ça. Les enfants te font tout oublier », a conclu Matteo Guendouzi, le numéro 8 de la Lazio Rome.