Mercato - Officiel : Enfin libre, Pogba doit-il signer à l'OM ?

La rédaction

L'OM peut-il former une doublette d'internationaux français au milieu de terrain avec Adrien Rabiot et Paul Pogba ? Le champion du monde tricolore sera libre de tout contrat à partir du 30 novembre comme la Juventus l'a annoncé vendredi. L'Olympique de Marseille est sur le coup, mais la cité phocéenne doit-elle être la destination de Pogba ? C'est notre sondage du jour !

Paul Pogba a reçu une bonne nouvelle le 4 octobre dernier. Le Tribunal Arbitral du Sport a réduit sa suspension de quatre ans à seulement 18 mois. De ce fait, le champion du monde tricolore aura la capacité de retrouver les terrains à compter de mars 2025. A l'OM ? La Juventus a annoncé la résiliation du contrat de Pogba qui n'allait arriver à expiration qu'en juin 2026. A compter du 30 novembre, le milieu de terrain formé à Manchester United sera libre de s'engager avec le club de son choix.

«Je l'aurais bien vu au Paris Saint-Germain»

Sur Instagram, Paul Pogba a fait ses adieux à la Juventus avec un message fort adressé aux tifosis turinois. « Il y a des moments où les choses ne vont pas comme on le voudrait, mais une chose est sûre : le lien que j'ai avec vous, chers fans, restera inoubliable. Vous m'avez tant donné, plus que je ne peux exprimer en mots, et je porterai toujours en moi toute l'affection que vous m'avez donnée. Vous serez toujours dans mon cœur. Je vous souhaite bonne chance, la Juventus ». Et maintenant ? C'est le flou. Sky Sports explique que Pogba aurait trois options claires après son départ de la Juventus : la Premier League, l'Arabie saoudite et la Major League Soccer. Cependant, Kevin Diaz ne le voit pas rejoindre l'élite du football anglais, mais plutôt dans le gratin du football français. « Où je verrais Pogba ? Je ne le vois pas trop aller en Premier League avec l'intensité qui est énorme. Il va quand même falloir qu'il ait quelques semaines avant de retrouver des sensations, avant de retrouver du rythme. Je l'aurais bien vu en Ligue 1, je l'aurais bien vu au Paris Saint-Germain dans un autre collectif, pas forcément celui de Luis Enrique ».

«Ça peut être à l'OM»

L'Olympique de Marseille, par le biais de son conseiller sportif Medhi Benatia, a publiquement évoqué le feuilleton Paul Pogba au vu des rumeurs incessantes envoyant le natif de Lagny-sur-Marne à l'OM. Le consultant de RMC Kevin Diaz mise plutôt sur le Betis Séville. « Ça peut être à l'OM. Je le verrais dans un club comme le Betis Séville, pour le laisser reprendre sans trop de concurrence dans un beau club. Il va pouvoir jouer au football, retrouver des sensations, moins de médias. Qu'il se mette un peu au vert et puisse se reconcentrer quelques mois dans sa carrière ».