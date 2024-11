Equipe de France : «Il ne voulait plus venir», il balance sur Mbappé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis quelques semaines, la santé mentale de Kylian Mbappé inquiète. Le divorce avec le PSG ne s’est pas fait en douceur, il connaît des débuts mitigés avec le Real Madrid et doit en plus faire face à une affaire extrasportive. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, l’attaquant de 25 ans déprime, à tel point qu’il ne voulait plus venir en équipe de France.

Officiellement absent en raison d’une blessure à la cuisse lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, mais pourtant titulaire avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a cette fois-ci été laissé de côté par Didier Deschamps. Une sanction selon le journaliste Fabrice Hawkins, le sélectionneur des Bleus n’ayant pas apprécié cet épisode.

« Ça peut être une sanction »

« Il y a vraiment un problème Kylian Mbappé ? Forcément, puisque le sélectionneur ne donne pas ces explications, on essaye d’aller les chercher. Ça peut être une sanction tout d’abord, puisqu’on se souvient de l’épisode du mois d’octobre où Didier Deschamps souhaitait convoquer Kylian Mbappé. Il ne l’a pas fait puisqu'il lui a été dit qu’il était blessé. Puis finalement, on a retrouvé le champion du monde 2018 Kylian Mbappé en train de courir deux jours plus tard sur la pelouse du Real Madrid. C’est un événement que Didier Deschamps n’a pas apprécié », a déclaré Fabrice Hawkins sur le plateau de BFMTV.

« Il déprime ? On peut utiliser ce mot »

Selon lui, la santé mentale de Kylian Mbappé est également préoccupante, ce qui pourrait expliquer pourquoi il ne souhaite plus forcément venir en équipe de France : « Il y a une deuxième explication peut-être, aujourd’hui on le sait ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé va moins bien psychologiquement, mentalement. Il déprime ? On peut utiliser ce mot. Kylian Mbappé s’est retrouvé dans une situation il y a quelques semaines, il ne voulait plus venir en équipe de France. Pas parce qu’il n’aime pas l'équipe de France, mais c’était vraiment difficile ce qui se passe en ce moment. Il a été convaincu notamment par son entourage et il était d’accord pour venir au mois de novembre. C’est Didier Deschamps, il l’a répété, qui a acté le fait que Kylian Mbappé ne vienne pas en équipe de France, mais c’est vrai que c’est difficile pour lui. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Ça va moins bien qu'espéré au Real Madrid où les fans attendent beaucoup de lui. Au Paris Saint-Germain il y a ce litige qui l’oppose avec le club sur fond de salaire impayé, on parle de 55M€. Donc tout ça il l’a un petit peu dans la tête. Et puis il ne faut pas oublier, et on le voit, sa cote est déclinante, il fait un petit peu moins l’unanimité, il est énormément critiqué. Donc tout ça ça vient peser sur ses épaules et c’est vrai qu’il est beaucoup moins bien moralement. »