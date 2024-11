Mbappé humilie Deschamps, une décision radicale est prise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps s'est fait avoir lors du rassemblement d'octobre. Alors qu'il avait laissé Kylian Mbappé à Madrid pour lui permettre de récupérer d'une petite blessure à la cuisse, le sélectionneur de l'équipe de France avait vu sa star enfiler le maillot du Real Madrid pour disputer un match de championnat. Selon certains, Deschamps s'est vengé en se passant de ses services.

« Tout le monde a le droit d'avoir une période compliquée, il y a l'aspect physique, psychologique. Il y a sans arrêt des interprétations, que je parle ou pas. Je fais attention de peser mes mots, mais je ne veux pas alimenter des débats qui ne mènent à rien. Il n'est pas là. » Après la rencontre de Ligue des Nations entre la France et Israël (0-0), Didier Deschamps avait tout sauf envie d’évoquer l’absence de Kylian Mbappé. Pourtant, le joueur du Real Madrid est le grand absent de ce rassemblement de novembre et les interrogations sont nombreuses autour du Madrilène, en grande difficulté.

Deschamps répond à Mbappé

Pour expliquer cette absence, Bixente Lizarazu avait évoqué une sanction de la part de Didier Deschamps dans les colonnes de L’Equipe. Le sélectionneur aurait mal supporté l’attitude de Mbappé qui avait disputé un match avec le Real Madrid en octobre dernier, alors qu’il était censé récupérer d’une blessure. Cette théorie est celle que défend aussi le journaliste Thibaud Vézirian. Sur Twitch, il a confirmé que la décision a été prise par le sélectionneur de l’équipe de France.

« Il a voulu reprendre la main »

« Deschamps a voulu reprendre la main, c’est le choix de Deschamps. Parce que Deschamps s’était fait humilier lors du dernier rassemblement puisque Mbappé n’était pas blessé. La communication de Deschamps était hasardeuse et on s’est retrouvé avec une actualité aux multiples questions. Mbappé voulait venir s’il était obligé, mais sinon non » a lâché Vézirian.