Tennis : Djokovic en difficulté, il annonce du lourd

Alexis Brunet

Cette saison, Novak Djokovic n’a pas mis la main sur le moindre Grand Chelem. Le Djoker semble avoir clairement plus de difficultés qu’avant, mais il a tout de même réussi à s’emparer de la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Selon Goran Ivanisevic, son ancien poulain a encore beaucoup à donner au tennis et il pourrait bien remporter encore un autre majeur.

Inexorablement, Novak Djokovic se rapproche de plus en plus de la retraite. Le Serbe a maintenant 37 ans et il choisit minutieusement les tournois auxquels il participe. Parfois, il n’a également pas le choix, comme pour le Masters de Turin, que le Djoker est obligé de rater, pour cause de blessure.

« Il est toujours le meilleur du monde »

À force de ne pas pouvoir disputer certains tournois, Novak Djokovic perd en rythme et cela peut lui être fatal contre les meilleurs joueurs du monde, à l’image d’un Jannik Sinner ou bien d’un Carlos Alcaraz, par exemple. Mais pour Goran Ivanisevic, l’ancien coach du Djoker, qui s’est exprimé pour Tennis Majors, son ancien poulain n’a rien à envier aux petits jeunes et il peut encore être le meilleur du monde s’il le désire. « Je ne peux pas savoir s’il est motivé et dans quelle mesure, mais le moment où il décide de jouer, cela signifie qu’il est impatient de jouer. Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont nettement au‐dessus du lot, mais je place Novak dans le même groupe qu’eux. Quand Novak veut vraiment jouer, il est toujours le meilleur du monde, à mon avis. »

Djokovic peut encore remporter un Grand Chelem selon Ivanisevic

Bien qu’il soit âgé de 37 ans et en difficulté dernièrement, Novak Djokovic pourrait encore choquer le monde du tennis. Selon Goran Ivanisevic, le Djoker pourrait encore gagner un Grand Chelem avant de tirer sa révérence. « L’autre chose est de savoir à quel point il veut jouer et quand – nous l’avons vu aux Jeux olympiques… S’il entre sur le terrain comme ça, il peut encore gagner un Grand Chelem. Cela dépend aussi de son classement et du tirage au sort, quand doit‐il affronter Sinner ou Alcaraz, beaucoup de facteurs, mais Novak peut‐il le faire ? Oui, il le peut. Il ne faut jamais l’exclure, je ne ferais jamais ça. Et tant mieux pour moi, je n’aurai pas à supporter Novak, je peux rester son fan, à moins qu’il ne passe au tennis féminin ! »