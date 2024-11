Tennis : Alcaraz s'enflamme totalement pour... Benoît Paire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La finale du Rolex Paris Masters entre Alexander Zverev et Ugo Humbert restera dans l'histoire puisque, pour la dernière fois, ce tournoi se disputer à l'Accor Hôtel Arena de Bercy. A partir de la saison prochaine, les compétiteurs se rendront à Paris La Défense Arena. Avant ce déménagement, les meilleurs joueurs du monde, comme Carlos Alcaraz, se sont remémorés leurs souvenirs de Bercy.

Une page se tourne. Disputé sans interruption dans l'Accor Arena de Paris-Bercy depuis sa création en 1986, le Rolex Paris Masters va déménager. A partir de la saison prochaine, le tournoi aura lieu à Paris La Défense Arena. Ce dimanche, Alexander Zverev et Ugo Humbert ont été les derniers à fouler le court parisien, et l’Allemand, le dernier à inscrire son nom à son palmarès.

Les joueurs admiratifs de Paire

Avant de faire leurs adieux à l’Accor Hôtel Arena, les plus grands joueurs de la planète ont commenté les plus beaux points de ce tournoi pour l’ATP. Evidemment, l’amorti retro de Benoît Paire face à Gilles Simon en 2015 occupe une place de choix dans ce classement. « C’est l’une des meilleurs volleys que j’ai vu de ma vie » a commenté Carlos Alcaraz, éliminé cette année par Ugo Humbert dès les huitièmes de finale. « C’est Benoît, c’est l’un des joueurs les plus talentueux du circuit. C’est l’un des plus grands coups ici, à Bercy » a confié le joueur espagnol. « Benoît est l’un des joueurs les plus sous-estimés du circuit » a déclaré le vainqueur du tournoi, Alexander Zverev. « Je ne pense pas que quelqu’un ait jamais fait mieux » a même lâché Grigor Dimitrov, pourtant considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux du circuit.

Paire est redescendu à l'étage inférieur

Redescendu à la 304ème place, Paire n’était pas présent à Paris cette année. N’ayant pas le classement nécessaire pour participer à ce tournoi, le tricolore s’est rendu en Asie. Actuellement aligné à Matsuyama au Japon, le joueur de 36 ans espère retrouver une place convenable pour participer aux qualifications de l’Open d’Australie. Paire est parvenu à sortir des qualifications et affrontera James McCabee (265ème mondial) au premier tour. Bien loin du public surchauffé de Bercy.