Succession de Mbappé : Le PSG a fait une offre XXL pour ce transfert !

Jean de Teyssière

Qui sera le futur grand attaquant du PSG ? Le club de la capitale a laissé filé son joueur phare, Kylian Mbappé, parti libre pour le Real Madrid. Cette saison, ce sont donc Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani qui sont chargés d’occuper le poste de numéro 9. Un poste qui ne convainc pour le moment pas et le PSG pourrait donc se laisser tenter par trois joueurs : Victor Osimhen, Marcus Thuram et Khvicha Kvaratskhelia, à qui le PSG a déjà fait une offre.

Le PSG vit des moments compliqués en Europe et plutôt faciles en France. Premier éliminé de la Ligue des Champions avec une 25ème place à la mi-parcours, il y a urgence, surtout que le club est incapable de transformer les occasions qu’il se créé en cours de match. La recherche d’un nouveau numéro 9 est demandée par les supporters, même si Luis Enrique estime ne pas en avoir besoin. Toutefois, trois pistes sont évoquées par la presse italienne pour le PSG lors des prochains mercato.

Osimhen et Thuram sur les tablettes du PSG ?

Pour Radio Punto Zero, le journaliste italien Emanuele Cammaroto évoque les pistes du PSG sur le mercato : « Osimhen ? Le PSG réfléchit à la saison prochaine. Il commence à repenser à Osimhen. Osimhen se relance et Naples a posé ses conditions : 75 millions, quand la clause tombe en 2025. Il est clair que Galatasaray veut plus qu'un prêt, mais il n'offre pas l'argent de la clause. Si Galatasaray veut le joueur de façon permanente, il doit avoir l'obligation de payer au moins 25 millions d'euros d’avance. Mais le PSG pense aussi à Thuram de l'Inter, l'une de ces deux pistes va forcément s’éclairer. »

Kvaratskhelia a reçu une offre

Khvicha Kvaratskhelia pourrait aussi quitter le SSC Naples, qui demande au moins 80M€ pour son joueur. Le journaliste fait d’ailleurs une révélation sur cette piste : « Ensuite, il y a Kvara, qui n'a toujours pas renouvelé son contrat avec Naples et qui a reçu une offre importante de la part du PSG. »