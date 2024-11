Gros problèmes à l’OM, Benatia visé ?

Jean de Teyssière

Depuis son arrivée à l’OM, Medhi Benatia s’est souvent retrouvé sous les feux des projecteurs. En février dernier, il avait notamment affiché publiquement l’attitude de Jonathan Clauss. Ces derniers temps, un conflit avec Jean-Pierre Papin a été révélé, et c’est cette fois-ci, c'est un proche de Benatia, Ali Zarrak, qui serait à l’origine de ce conflit. En tout cas, l’ancien joueur de la Juventus pourrait être la source de nombreux problèmes internes à l’OM.

A l’OM, rien ne va déjà plus. Les coulisses sont très agitées, notamment avec Jean-Pierre Papin, qui a avoué avoir été intimidé devant son domicile. Une situation qui coïncide avec sa brouille avec le bras droit de Medhi Benatia.

Déjà la crise à l’OM ?

A domicile, l’OM reste sur deux défaites consécutives. Face au PSG (0-3) et Auxerre (1-3), l’OM a montré un visage indigne d’un candidat aux premières places du championnat. La crise n’est pas encore là même si Roberto De Zerbi a déjà montré des signes d’agacement. Entre Jean-Pierre Papin et le clan Benatia, rien ne va non plus. A qui la faute ?

Problèmes avec Benatia ?

Récemment, la journaliste pour Canal + Margot Dumont faisait une révélation sur les problèmes qui se passent à l’OM : « Pour avoir discuté avec certaines personnes au club, il y a un problème relationnel entre certaines composantes du club et la direction sportive : Medhi Benatia pour ne pas le citer. Il y a quelques crispations en interne. »