Un clash éclate au Real Madrid à cause du mercato

Depuis le début de la saison, le Real Madrid n'affiche pas son visage le plus serein. Le club espagnol ne fournit pas un niveau de jeu exceptionnel et en plus, l'infirmerie ne cesse de se remplir. Comme Eder Militao, défenseur, est l'une des dernières victimes, les dirigeants pensent à recruter dans ce secteur du jeu. Mais tous ne sont pas d'accord.

En ce moment, le Real Madrid déplore le manque de chance concernant les blessés. Si certaines absences ne sont pas longues, certains joueurs manquent une saison entière à cause de grave blessure. Le secteur défensif est concerné par un fort renforcement lors du prochain mercato. Mais entre Carlo Ancelotti et Florentino Pérez, deux visions s'opposent.

Tensions en interne au Real Madrid

D'après les informations rapportées par le média espagnol Relevo, Carlo Ancelotti n'aurait pas du tout la même vision que le président Florentino Pérez concernant le mercato à venir. En effet, l'entraîneur italien souhaiterait recruter un ou deux profils dans les prochaines semaines, tout comme José Angel Sanchez, directeur général. Mais Florentino Pérez, lui, estime que son club n'a pas besoin de recruter.

Le Real en panique ?

Obligé de s'adapter à cause des nombreuses péripéties, Carlo Ancelotti pourrait accueillir un nouveau défenseur. Le Real Madrid présente des difficultés depuis le début de la saison dans l'animation offensive et parfois également en défense. Ce désaccord entre les différentes parties du club pourrait poser problème...