Real Madrid : C'est déjà terminé pour ce transfert XXL !

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs années, le Real Madrid cherche à recruter les meilleurs joueurs à chaque poste. Le nom de Joshua Kimmich, milieu de terrain du Real Madrid a donc régulièrement été cité dans la capitale espagnole surtout que son contrat au Bayern Munich se termine en juin prochain. L’intérêt est donc grand, mais il pourrait finalement prolonger son contrat, d’après des rumeurs venant d’Allemagne.

Le nom de Joshua Kimmich circule depuis un moment dans les couloirs du Santiago Bernabeu. Son contrat expire en juin et prochain et son transfert représente donc une opportunité exceptionnelle pour le Real Madrid. Le club espagnol pourrait bien refaire un coup comme avec Kylian Mbappé, même si le Bayern Munich n’a pas dit son dernier mot.

Le Real Madrid pioche à Munich

Joshua Kimmich n’est pas le seul joueur du Bayern Munich qui intéresse le Real Madrid. Alphonso Davies aussi est en fin de contrat en juin prochain et le concernant, Tobias Altschäffl, journaliste allemand de BILD explique, pour Bernabeu Digital : « Les négociations ont été très difficiles. Davies et son agent ont demandé trop d'argent et une prime de renouvellement, c'est donc une situation difficile. Le Bayern a encore l'espoir qu'Alphonso Davies accepte une offre inférieure à ce que le joueur et son agent demandent, et je pense que le feuilleton n'est pas encore terminé. Le Real Madrid est très attiré par Davies, c'est donc une bonne option. » Pour Joshua Kimmich, ça se complique.

«Je pense que Kimmich renouvellera»

En revanche, si avec Alphonso Davies, tout semble aller dans la bonne direction, c’est moins le cas avec Joshua Kimmich, comme le révèle Tobias Altschäffl : « Avec Kimmich, la situation a changé. Je pense qu'à la fin il renouvellera, mais le joueur et le club ont parlé. » Le Real Madrid va devoir trouver une autre solution s’il veut renforcer son milieu de terrain.