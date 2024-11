Mbappé dénonce un complot, la presse suédoise s’emballe !

Jean de Teyssière

L'affaire Kylian Mbappé concernant son escapade en Suède fait toujours couler beaucoup d’encre. Alors que l’attaquant du Real Madrid dénonçait à demi-mot un complot orchestré pour nuire à son image, notamment en lien avec son litige avec le PSG, la presse suédoise réfute catégoriquement ces accusations. Pour elle, s’il a été photographié dans les rues de la capitale suédoise, c’est surtout parce qu’il est une star planétaire

Mi-octobre, l’avocate de Kylian Mbappé, Me Marie-Alix Canu Bernard expliquait au micro de TF1 que Mbappé « n’est jamais seul. Il n’est jamais exposé à se retrouver dans une situation où pour lui il y aurait une prise de risque. Donc de ce fait, cela exclut totalement le fait qu’il y ait pu avoir des faits répréhensibles de sa part. je peux vous le dire, c’est une certitude absolue. »

La presse suédoise réfute les accusations

Interrogée par Foot Mercato, la journaliste d'Aftonbladet balaye d'un revers de main ces accusations de complot. « Il a été "paparazzé" lors de sa deuxième soirée. Il a passé au moins 48 heures en Suède. C’est rare que quelqu’un comme lui puisse passer autant de temps dans une ville comme ça. Les journalistes et les photographes ont des contacts dans le milieu de la nuit de Stockholm. Ça ne m’étonne pas du tout que ce soit sorti. Quand j'entends l'avocate dire qu'il a été pisté ou que c'est une espèce de complot contre lui, j'ai juste envie de rigoler. Un complot d'Aftonbladet avec le PSG ? J'ai envie de rire. »

Une culture médiatique différente

La journaliste suédoise souligne également les différences culturelles en matière de traitement médiatique des célébrités et Kylian Mbappé en a fait les frais : « On a un peu plus la culture de prendre des célébrités en photo dans la rue. Rien ne nous empêche de publier des choses comme ça. La loi et l’éthique de la presse admettent qu’on puisse faire ça. Dès que vous vous baladez dans la rue, vous risquez ça. On a le droit mais on n’a pas l’habitude de prendre quelqu’un dans son domicile. C’est très rare. Dans la rue, même si vous sortez d’un restaurant pour prendre votre taxi, c’est possible et assez courant. »