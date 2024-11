L’OM humilié, il réclame une révolution

Jean de Teyssière

L'Olympique de Marseille traverse une période difficile à domicile. Après une défaite contre le PSG (0-3) lors du Classique, les hommes de Roberto De Zerbi ont subi un nouveau revers face à Auxerre (1-3) au Vélodrome. Ces deux défaites consécutives à domicile soulèvent des questions sur la tactique de l'entraîneur italien, et sur la capacité de l'équipe à performer devant son public. Avec seulement cinq points pris sur quinze possibles à Marseille, l’OM de Roberto De Zerbi doit rapidement trouver des solutions.

Face au PSG et Auxerre, l’OM a réalisé la même première mi-temps en encaissant trois buts avant le retour aux vestiaires. Une situation préoccupante pour le club phocéen qui s’attendait plutôt à jouer le titre, surtout avec l’absence de Coupe d’Europe cette saison…

Mercato - OM : La presse italienne annonce un nouveau transfert ! https://t.co/bIzL7rOdjb pic.twitter.com/IvPizTaTU4 — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

De Zerbi doit revoir sa copie

Rolland Courbis, ancien entraîneur de l'OM, a livré son analyse de la situation dans But Football Club : « Ce début de saison est tout de même très bizarre, avec plusieurs victoires à l'extérieur et dix points de perdus sur quinze à domicile, avec pourtant un stade magnifique qui résonne toujours autant. Je pense que De Zerbi va bien réfléchir et qu'il est suffisamment compétent pour avoir compris qu'il ne peut pas continuer à jouer avec ces quatre défenseurs et dans cette organisation. Mais il n’y a aucun “syndrome du Vélodrome”. C’est simplement une question d’équipe. »

Un changement de dispositif nécessaire ?

Selon Courbis, la solution passe par un changement de dispositif : « Si De Zerbi continue à mettre quatre défenseurs moyens contre une équipe qui joue avec plus de milieux que la sienne, c'est voué à l'échec. Il n'y a aucun syndrome. C'est juste de la logique. » Le calendrier qui arrive sera chargé pour l’OM, qui n’a plus le droit à l'erreur s'il veut rester dans la course au titre. Le prochain match à domicile sera scruté de près pour voir si De Zerbi a su tirer les leçons de ces récents échecs.