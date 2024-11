PSG : Cette star va déjà faire son retour, c'est inattendu !

Amadou Diawara

Capitaine du Maroc, Achraf Hakimi a été logiquement convoqué par Walid Regragui pour disputer les deux matchs du mois de novembre : contre le Gabon vendredi et face au Lesotho ce lundi. Finalement, les Lions de l'Atlas auraient décidé de libérer le défenseur du PSG plus tôt que prévu. En effet, Achraf Hakimi devrait rentrer à Paris avant le prochain rendez-vous de sa sélection.

Pour ce rassemblement du mois de novembre, le Maroc a programmé deux rencontres. D'une part, les Lions de l'Atlas avaient rendez-vous avec le Gabon ce vendredi 15 novembre. D'autre part, les hommes de Walid Regragui doivent se frotter au Lesotho ce lundi. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur marocain a logiquement fait appel à son capitaine Achraf Hakimi.

PSG : Hakimi ne va pas jouer contre le Lesotho lundi

Ce vendredi, le Maroc n'a laissé aucune chance au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, les Lions de l'Atlas ont battu largement les Panthères à l'extérieur (1-5). Pour ce duel au sommet, Achraf Hakimi était titulaire et il a joué l'intégralité de la rencontre.

Libéré par le Maroc, Hakimi va rentrer plus tôt à Paris

Pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026), le Maroc est assuré de disputer la compétition. Malgré tout, les Lions de l'Atlas ont frappé un grand coup lors des qualifications, étant la seule sélection à avoir remporté ses cinq matchs. Ainsi, les hommes de Walid Regragui sont classés à la première place du groupe B avec 15 points, devant le Gabon (7 points), le Lesotho (4 points) et la République centrafricaine (3 points) de Geoffrey Kondogbia. Par conséquent, la FRMF (fédération marocaine de football) aurait décidé de faire un petit cadeau à Achraf Hakimi et au PSG, qui avait accepté de laisser son joueur disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. A en croire la chaîne nationale 2M, le capitaine du Maroc devrait être libéré par sa sélection plus tôt que prévu. En effet, Achraf Hakimi devrait rentrer à Paris avant la confrontation face au Lesotho, prévu ce lundi soir au stade d'honneur d'Oujda.