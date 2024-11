Coup de gueule à l’OM sur la «crise» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les performances de l'OM font l'objet de nombreuses critiques depuis plusieurs semaines, notamment en ce qui concerne le secteur défensif après les lourdes défaites concédées face au PSG et l'AJ Auxerre. Mais de son côté, Medhi Benatia dédramatise à ce sujet et refuse de cautionner le mot crise pour l'OM.

Actuel 3e de Ligue 1, l'OM entre donc pour l'instant dans ses objectifs sportifs qui consistent à se qualifier pour la Ligue des Champions en fin de saison. Et pourtant, le club phocéen reste sur deux cinglantes défaite à domicile en championnat contre le PSG (0-3) et l'AJ Auxerre (1-3). Mais faut-il pour autant s'inquiéter et évoquer l'état de crise à l'OM ?

OM : De Zerbi refroidi par un joueur à son arrivée ? https://t.co/dtV9cV6YvZ pic.twitter.com/FMl4FNGeWv — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

« On parle de crise alors qu'on est 3e »

Medhi Benatia, le conseiller sportif de l'OM, est monté au créneau à ce sujet sur les ondes de RMC Sport : « Je ne suis pas affolé, on parle de temps, de patience. On est sur le projet, avec 12 mecs nouveaux, c'est normal. Quand tu prends la défaite à Strasbourg, ils nous sont rentrés dedans. Dans les duels, on s'est fait soulever. On a manqué d'intensité. Strasbourg, ça peut arriver. On parle de crise alors qu'on est 3e au classement », assure le dirigeant marseillais.

Benatia calme le jeu après le PSG

« La défaite contre le PSG, ce n'est pas ça qui me gêne. Je ne me suis jamais comparé au PSG. Quand tu parles de jeune équipe, tu ne vas pas venir et dire qu'on va marcher sur tout le monde. Il y a des idées à mettre en place, on laisse le coach amener cette philosophie de jeu. On sait que ça prend du temps », poursuit Medhi Benatia, qui dédramatise donc la situation actuelle à l'OM.