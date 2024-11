Tennis : Nadal prend sa retraite, Alcaraz raconte les coulisses

Jean de Teyssière

Rafael Nadal prendra sa retraite en cette fin d’année 2024. Le joueur espagnol, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem va laisser une trace indélébile de son passage de plus de vingt ans dans le tennis mondial. Son départ va marquer la fin d’une époque et Carlos Alcaraz, qui admire Nadal, a révélé que la décision du Majorquin était irrévocable.

A partir de ce mardi 19 novembre, la phase finale de la Coupe Davis va débuter. Rafael Nadal est déjà arrivé en Espagne, où se disputera sa dernière danse. L’Espagne affronter les Pays-Bas et les spectateurs pourront ainsi voir les dernières minutes de la légende sur un court de tennis, avant son retrait définitif de la compétition.

«Je me retire du tennis professionnel»

Le 10 octobre dernier, Rafael Nadal annonçait dans une vidéo qu’il prendrait sa retraite après la Coupe Davis : « Je vous annonce que je me retire du tennis professionnel. La réalité est que les dernières années ont été difficiles. Je ne pense pas avoir été en mesure de jouer sans gêne. C'est évidemment une décision difficile, qui m'a pris du temps. Mais dans la vie tout a un début et une fin. Je pense que c'est le bon moment de mettre fin à une carrière qui a été longue et fructueuse, bien plus que je ne l'aurais imaginé. »

«Une décision difficile à prendre»

De son côté, Carlos Alcaraz a réagi à cette annonce, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « Si j’ai tenté de le convaincre de ne pas arrêter ? Non, pas vraiment. J’aurais aimé le faire. Je sais que la décision est plus que prise. Je lui ai demandé si l’annonce de sa retraite avait été un jour difficile, si c’était une décision difficile à prendre. Il m’a répondu que oui, mais que c’était une décision réfléchie, qui ne se prenait pas à la légère. Elle a été méditée avec sa famille, avec son équipe, ce sont ses sentiments. Si quelqu’un m’avait dit que j’avais une chance de le convaincre de continuer, je l’aurais fait et j’aurais essayé parce que je ne veux pas le voir quitter les courts. »